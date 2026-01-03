合歡山低溫冷颼颼！追雪車潮塞2公里

強烈冷氣團發威，全台氣溫急凍刷新入冬新低，合歡山武嶺氣溫一度下探零下兩度。（圖／東森新聞）





強烈冷氣團發威，全台氣溫急凍刷新入冬新低，合歡山武嶺氣溫一度下探零下兩度。絕美銀白世界吸引大批遊客上山「追雪」，台14甲線車潮綿延兩公里，武嶺停車場一位難求。

然而，龐大人潮也帶來不少亂象，不僅有車輛違規停車導致交通打結，更有遊客冒險跨越護欄甚至攀爬山壁拍照，場面險象環生。



合歡山於2日迎來新年首場降雪後，儘管隨後轉為乾冷晴朗的天氣，未持續降雪，但水晶宮路段及背陽面山壁仍有不少積雪與殘雪。

即便山上天氣放晴，武嶺亭視野開闊出現「大景」，但氣溫依舊維持在零下一度左右。現場遊客為了禦寒，普遍穿著三、四件衣物，甚至連寵物犬也穿上保暖衣物與頭套。

不過，在一片包得密不透風的人群中，仍有年輕女性遊客不畏寒冷，身穿短裙在寒風中擺拍，並向記者表示雖然氣溫低，但為了拍出美照，這點寒冷不算什麼。

受訪遊客表示，為了保暖，身上穿了發熱衣、發熱褲再加上厚外套，全身上下包了三、四層才敢下車；另一位遊客則提到，原本擔心管制放行後太陽出來會看不到雪，所幸在背陽處仍發現積雪，便興奮地停留玩賞。

追雪熱情雖高，卻也造成交通與安全隱憂。台14甲線湧現大量車潮，部分接駁車司機與遊客為了搶拍雪景，直接將車輛違停於路邊，甚至佔據半個車道，導致後方車流回堵嚴重。警方獲報後隨即趕抵現場進行驅離，並對違規停放的車輛一一開出罰單。

除了交通違規，現場也出現遊客跨越護欄撿雪，甚至冒險攀爬山壁拍照的危險行為。警方呼籲，雖然山區放晴，但積雪融化時氣溫會更低，且路面可能濕滑，民眾上山追雪除了務必做好保暖措施，更應遵守交通規則並注意自身安全，切勿為了搶拍美照而置身險境。

