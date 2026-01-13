合歡山低溫路面結冰！台14甲線武嶺至松雪樓道路雙向封閉管制

合歡山台14甲線路面結冰，29K昆陽至36K小風口限掛雪鍊通行。 圖：埔里工務段/提供

[Newtalk新聞] 交通部公路局今(13)日公告，南投合歡山受低溫影響，台14甲線部分高山路段路面結冰、積雪未融。其中，台14甲線29K昆陽至36K小風口路段，於今日9時起限加掛雪鏈車輛通行；另31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段，因結冰情況嚴重，仍維持雙向封閉管制。

公路局指出，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺昨夜已實施預警性封閉，後續派員檢視路況，發現台14甲線29K昆陽至36K小風口路段部分路面仍出現結冰現象，且積雪未融，為考量行車安全，於今日9時起將限加掛雪鏈通行。

廣告 廣告

至於前揭管制路段31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段，因道路崎嶇蜿蜒，且背陽側路面結冰較厚，極易發生車輛打滑失控，公路局將持續進行雙向封閉管制，並依現場融冰情況機動調整管制作為，如採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。公路局也將視路面積雪狀況進行路段鏟雪作業，作業期間將採短時雙向封閉道路，並依現場狀況機動調整，請用路人配合交通指揮人員通行。

公路局呼籲，雪季期間山區道路路況難以掌握，欲行駛台8線及台14甲線用路人，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。民眾可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」，查詢最新路況。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白要刪公視法萬年董事條款 李遠：我的錯、我推不出來是歷史共業

離婚率亞洲第二！立院提「離婚冷靜期」 呂秋遠建議：設「結婚猶豫期」