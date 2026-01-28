合歡山冰霰夾雪花 台14甲鳶峰至大禹嶺段須掛雪鏈

（中央社記者鄭維真南投28日電）合歡山今天凌晨陸續降冰霰，且有飄夾雪花，早上天氣回暖已開始融化。交通部公路局表示，台14甲線鳶峰到大禹嶺路段限加掛雪鏈通行，視現況機動調整管制路段。

合歡山當地工作人員表示，今天凌晨0時許開始降下冰霰，1時許出現飄夾雪花，之後逐漸減緩，約累積1.5公分冰雪，不過因所降冰霰及雪花不多，加上凌晨即有鏟雪車作業，上午天氣回暖，已開始融化。

公路局中區養護工程分局發布訊息表示，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨晚實施預警性封閉，今天上午7時已解除恢復交通；因25.8公里處鳶峰至41.5公里處大禹嶺路段，部分路面及路肩仍結冰積雪未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

中區分局表示，武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。（編輯：管中維）1150128