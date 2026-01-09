合歡山冷到零下6度！武嶺現風吹雪美景

▲合歡山公路管制路段今晨7點開放通行。（圖／翻攝粉專「中橫路況交通資訊站」，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 受到中高層水氣停留在台灣中南部的影響，中南部海拔2500公尺以上高山降雪機率高，合歡山今天持續下雪，上午7點公路管制站開放通行，不到8點已有數十名遊客抵達武嶺，今天風大加上濕度適中，路面不時出現風吹雪美景，網友直呼仙氣飄飄，也有人笑稱「這就是看到心寒的感覺」。

▲合歡山公路武嶺路段出現風吹雪美景。（圖／翻攝粉專「中橫路況交通資訊站」，2026.01.09）

▲武嶺亭鏡頭君視角的風吹雪。（圖／翻攝公路局即時影像，2026.01.09）

▲合歡山今天清晨雪夾霰下得又急又猛。（圖／翻攝公路局即時影像，2026.01.09）

▲第一波上山賞雪的民眾，在武嶺亭開心地對鏡頭君揮手打招呼。（圖／翻攝公路局即時影像，2026.01.09）

合歡山今（9）日清晨5點多雪夾霰下得又急又猛，海拔3275公尺的台灣公路最高點武嶺，6點半天亮前溫度為零下6.4度，夜間管制的台14甲線26K鳶峰至41.5K大禹嶺、台8線109K至110K大禹嶺路段，上午7點起限加掛雪鏈通行，不到8點已有近10部車抵達武嶺，遊客興奮地和武嶺亭的鏡頭君打招呼。

粉專「中橫路況交通資訊站」分享一早合歡山公路「風吹雪」盛況，瀟瀟風聲中，路面上的殘雪像乾燥的沙漠般，被風捲起3、4公尺再落下，小編直喊「心好寒」！網友說，能在台灣看到風吹雪的景色真是稀奇，傳說中冬天排休就會下雪的福壽山農場小編，即使沒上班也跑來留言「加油，偶休假了唷」！還有人感謝小編很盡責，這種天氣這麽早就拍美景給大家欣賞。

