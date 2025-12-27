合歡山凌晨降雪了！清晨追雪潮湧現 翠峰車龍逾2公里

隨著強烈冷氣團發威，合歡山區今日（27日）凌晨正式降下瑞雪。（圖／台灣追雪團提供）





隨著強烈冷氣團發威，合歡山區今日（27日）凌晨正式降下瑞雪，清晨時分山頭已覆蓋厚厚白雪，呈現一片雪白世界。為了把握今年難得的追雪機會，大批民眾於天亮前便湧向山區，導致翠峰管制站一早便排起長長車陣，車龍綿延至少2公里。

凌晨降雪美不勝收 合歡山成銀白世界

受惠於充足的水氣與低溫配合，合歡山在今日凌晨開始降雪。天亮後，山區道路、植被及山坡均被白雪覆蓋，壯麗的雪景吸引第一波上山的遊客駐足拍照。民眾紛紛感嘆美不勝收，搶在2025年歲末之際捕捉難得的冬日雪色。

追雪車潮塞爆翠峰 管制站前車龍綿延2公里

由於降雪消息傳出，清晨起便有大量車輛入山。在台14甲線翠峰管制站前，等待上山的車輛入山意願強烈，導致交通壓力劇增。現場目擊車龍長達2公里以上，不少民眾在寒風中排隊等候。

太平山氣溫不夠低 降雨伴隨5度低溫暫無霜雪

相對於合歡山的降雪，宜蘭太平山國家森林遊樂區，今上午7時左右，太平山山區雖然持續降雨，但測得氣溫為5度，因溫度不夠低，現場並未出現霧淞、結霜或冰霰等現象。雖然尚未見到銀白美景，仍有許多民眾密切關注氣溫變化，期待後續是否有降雪可能。