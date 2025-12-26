合歡山區路面結冰限加掛雪鏈通行 南投縣府：元旦開始管制交通 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

合歡山區今（26）晨受大陸冷氣團影響，今天清晨7時許間歇降下冰霰，昆陽至大禹嶺路段道路潮濕結冰，早上8點開始限加掛雪鏈通行。南投縣府表示，115年合歡山雪季交通管制，將在1月1日起至3月1日止，為期60天。其中農曆春節連續假期9天（2月14日至2月22日），以及星期例假日（包含元旦與228連假）為重點實施交通疏導管制措施期間，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、以及翠峰至合歡山遊客服務中心路段。

南投縣風景區管理所指出，雪季期間，南投縣府將視實際情形進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於每日下午3時前發佈；若有路面結冰或積雪時，將自下午5時至翌日上午7時實施預警性封閉管制，除公務車及剷雪車可通行外，禁止各類車輛通行；台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因路面易結冰，為保障用路人安全，道路兩側禁止停車，以維持交通順暢及安全。

南投縣政府呼籲，遊客前往合歡山欣賞雪景前，務必留意雪季交通管制資訊，衡量自身健康狀況及車況，備妥保暖物品保持充足睡眠，避免高山症或因精神狀況不濟發生憾事。相關賞雪注意事項、雪鏈參考售價及拆裝注意事項已公佈於南投縣風景區管理所官網，請於行前詳細閱讀；另因山區水源有限且維護人員較少，請遊客共同尊無痕高山措施，將垃圾自行帶下山避免資源浪費。

公路局中區養護工程分局表示，依115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局中區養護工程分局呼籲，要行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案。

照片來源：公路局中區養護工程分局提供

