合歡山區部分路面結冰 限加掛雪鏈通行

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）大陸冷氣團來襲，合歡山區今天清晨7時許間歇降下冰霰，路面結冰，太魯閣國家公園管理處觀察，從地面積雪判斷，清晨可能有降雪，呼籲上山追雪遊客，務必加掛雪鏈再上山。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站告訴中央社記者，昆陽到大禹嶺部分路段有道路結冰、降冰霰，根據地面積雪，推測可能清晨有短暫降雪，小風口管理站約在上午7時至8時30分持續降冰霰。

合歡山管理站表示，山區持續低溫，不排除有可能再降下冰霰，提醒上山遊客，務必注意路況及車況，加掛雪鏈後再上山。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布訊息表示，台14甲線南投昆陽至花蓮大禹嶺路段（29公里處至41.5公里處）道路潮濕結冰，上午8時起限加掛雪鏈通行。

公路局提醒，依合歡山雪季公告，下（積）雪或路面結冰，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車）禁止進入管制路段。（編輯：李錫璋）1141226