合歡山可能積雪結冰 翠峰到大禹嶺路段夜間封閉

（中央社記者鄭維真南投10日電）合歡山台14甲線高海拔路段夜間有積雪及結冰機率，台14甲18公里處翠峰到41.5公里處大禹嶺路段今天下午5時起預警性封閉，車輛只出不進，其中武嶺到松雪樓路段雙向封閉。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞稿表示，依交通部中央氣象署資訊顯示，強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間溫度可能降到攝氏0度以下，有路面積雪及結冰機率。

中區養護工程分局表示，考量台14甲31.7公里處武嶺到32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒易打滑，將雙向封閉、禁止通行，明天上午7時視天候及道路狀況再決定是否限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，提醒用路人提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。

此外，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。（編輯：李明宗）1150110