合歡山台14甲線水晶宮段結冰 元旦起實施雪季交管

受山區低溫影響，合歡山台14甲線武嶺至松雪樓背陽面路段出現路面結冰，警方已在現場擺設三角錐警示，公路局也宣布，2026年元旦起實施雪季交通管制勤務，提醒民眾入山時注意路面狀況。

台14甲線合歡山水晶宮路段因低溫出現路面結冰，警方在現場設三角錐圍告示。（圖／警方提供）

近日東北季風增強，加上輻射冷卻作用，合歡山頂清晨最低溫來到零下1.2度，台14甲線水晶宮路段路面結冰，翠峰派出所員警巡查發現結冰狀況，立刻設置三角錐圍告示，提醒用路人行經該路段需放慢車速，並保持安全距離。

隨著天氣愈來愈冷，山區道路積雪、結冰機會更高，將影響行車安全。（圖／警方提供）

由於11日晚間將有東北季風，13日還有冷氣團，警方呼籲用路人出發前留意公路單位發布的路況資訊，車上備雪鍊因應，並配合相關管制及疏導措施。

2026年元旦起實施雪季交管疏導，呼籲上山民眾備雪鍊以防萬一。（圖／警方提供）

隆冬將至，公路局為維護合歡山區交通安全，2026年1月1日元旦至3月1日實施雪季交通管制勤務，針對台14甲線大禹嶺、武嶺至翠峰路段進行交管疏導措施，管制期間如遇路面結冰、積雪，則於每天傍晚5時至翌日早上7時視情況預警性封閉，另視路況開放或限加雪鍊車輛通行，同時於昆陽設置假日醫療站服務上山旅客。

