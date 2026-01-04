合歡山台14甲線解除管制恢復通行 公路局提醒低溫需注意路況

台14甲線翠峰至大禹嶺路段上午7時解除管制，恢復通行。 圖/中橫路況交通資訊站

[Newtalk新聞] 合歡山地區受低溫及天候影響，台14甲線翠峰至大禹嶺路段昨（3）日晚間實施預警性封閉，公路局今（4）日表示，經派員於清晨完成路況巡查，確認道路狀況正常後，已於上午7時解除管制，恢復通行。

不過，公路局提醒，合歡山區氣溫仍偏低，高山路段易受低溫、結冰及突發天候影響，用路人行經時務必放慢車速、小心駕駛，同時注意沿線交通維持設施及相關警示標誌，後續也將視實際天候狀況，滾動式調整管制措施。

公路局指出，雪季期間山區道路狀況變化快速，難以即時掌握，呼籲計畫行經台8線及台14甲線的民眾，出發前務必備妥個人保暖裝備與車輛雪鏈，並隨時留意最新氣象預報與道路交通資訊，預先規劃替代行程，非必要情況下避免前往高山地區。

公路局也再次提醒，高山氣候嚴峻且變化迅速，相關路段仍將依現場狀況機動調整管制。依合歡山雪季公告規定，若出現降雪或路面結冰情形，甲、乙類大客車，以及超過3.5噸的大、小貨車，與各類機車、慢車（含大型重型機車），一律禁止進入管制路段，請用路人務必配合。

