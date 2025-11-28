即時中心／徐子為、魏熙芸報導



南投合歡山今（28）日中午12點左右又飄起冰霰，許多遊客開心的拍照留念，有些登山客甚至用手機錄影，紀錄下難得冰霰影片，但由於溫度還不夠低，冰霰落在地上就馬上融化。





《自由時報》報導引述臺灣追雪團團長江文正說法，指出今早觀察合歡山地區的天氣，發現上午氣溫0.6度，加上山區也在下雨，便在臉書社團預測合歡山可能下冰霰，到中午果然如預期落下冰霰，由於山區仍有水氣，若低溫能配合，不排除會再下。



合歡山松雪樓則表示，中午時段松雪樓觀測到4.96度，天空飄著一陣一陣的小雨，但沒有下冰霰，今天不是假日，山區遊客並不多。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／合歡山天氣濕冷 中午下冰霰「雪白冰珠紛落」！

更多民視新聞報導

何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨

徐春鶯被羈押！鄭麗文喊不便評論民眾黨 竟又稱賴清德「追殺中配」

黃國昌赴日遭親台大咖「拒見」？許甫竟喊「外交部出面」 詹凌瑀一句話嗆爆

