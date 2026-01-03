合歡山女警小姐姐「雪地結凍」引萬人淚目 民眾大手筆送暖應援

記者陳佳鈴／南投報導

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」PO 出她在漫天白雪中如雕像般矗立的身影，標註「好可憐的警察小姐姐...不知道是不是因為結凍黏住惹」，瞬間吸粉上萬按讚。（圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）

合歡山連日瑞雪，一段執勤畫面卻讓上萬網友直呼「太敬業」！南投縣仁愛分局翠峰派出所蕭姓女警，日前在刺骨風雪中堅守交管崗位，因許久未移動，被路過民眾笑稱「是不是結凍黏住了」，引發社群高度熱議。一位吳姓女士深受感動，昨(2 )日特別寄送 300 袋薑母紅茶到分局，讓辛苦的員警在零下低溫中，能喝上一口「暖到心底」的熱飲。

網友紛紛留言表示：「這敬業精神給滿分！」、「看著都覺得冷，拜託警政署給更好的禦寒裝備」，甚至有熱心民眾建議應設置簡易崗哨，避免第一線同仁直接受強風吹襲。

社會各界的關切不只是留言，更化作實質行動。好心人吳女士得知消息後，擔心員警在山上受寒，緊急捐贈300袋薑母紅茶沖泡飲。（圖／翻攝畫面）

社會各界的關切不只是留言，更化作實質行動。好心人吳女士得知消息後，擔心員警在山上受寒，緊急捐贈300袋薑母紅茶沖泡飲。分局同仁收到後立即沖泡開來，感性表示：「薑茶的熱度從喉嚨暖到心裡，讓我們覺得在雪地堅守崗位非常值得。」

仁愛警分局對各界的溫暖支持表達感謝。分局強調，雪季期間同仁體力消耗極大，將會持續優化禦寒設備與勤務交替，確保基層員警在守護交通安全的同時，也能獲得妥善的健康照護。



