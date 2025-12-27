合歡山女警雪地執勤 冷到「站內八都不動」 網友喊聲援

受大陸冷氣團、水氣影響，太平山昨（26）日降下冰霰，玉山、合歡山更直接下雪，到今天雪依然還在下，有民眾拍下在雪中執勤的女警，感嘆對方很久都沒有動了，不知道是不是因為結凍被黏住，引起網友討論，呼籲警方應發放毛帽及鋪棉衣物，確保在山上、雪地工作的員警們足夠保暖。

不時分享合歡山最新路況資訊的臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」，昨日一大早就分享合歡山上滿地白雪的景致，說「警察杯杯和現場管制的保全真是辛苦」，昨日下午更貼出一張在雪地中執勤的女警，透露對方已經很久沒有動了，「不知道是不是因為結凍黏住惹，好可憐的警察小姐姐」。

文章上線後吸引近萬人點讚，不少網友呼籲「警政署應該配發高山雪地的警用毛帽，以及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用，體恤基層辛勞」、「雪季期間是不是考慮放個簡易崗哨，讓員警有個地方可以躲雪」、「高山、低溫，頭部沒做足夠保暖，希望這位女警下哨後身體無恙」、「她已經冷到內八站姿了耶」。

也有人分享「上次有給警察先生一杯熱熱的薑茶」、「真的很冷，之前在武嶺執勤，上廁所要尿尿時是解開4條褲子」、「大家趕緊送上熱咖啡，員警們管秩序真的很辛苦」、「就是會有不守規矩的人亂停車，不然也不需要這麼多員警辛苦執勤」、「要確認一下有沒有變成冰棍，辛苦了」。

