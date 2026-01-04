合歡山女警風雪中執勤！「冷到站內八」 大長腿真面目曝光了

生活中心／張尚辰報導

合歡山執勤女警「冷到站內八」，讓網友相當心疼。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

合歡山連日瑞雪，南投縣仁愛分局翠峰派出所的蕭姓女警，日前在刺骨風雪中堅守交管崗位，長時間未移動「冷到站內八」，執勤畫面曝光後，卻讓上萬網友直呼「太敬業」。更有熱心民眾特別寄送300袋薑母紅茶到分局，讓辛苦的員警在零下低溫中也能喝上一口「暖到心底」的熱飲。南投縣仁愛分局也在臉書發文感謝，執勤女警的真面目隨之曝光，引發熱議。

冷氣團一波接一波來襲，合歡山、太平山等高山因氣溫下降陸續降雪，吸引不少民眾把握機會上山賞雪。臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」上月26日分享了女警執勤的照片，寫道，「好可憐的警察小姐姐…在外面站好久都沒有移動…不知道是不是因為結凍黏住了」，瞬間吸引上萬人按讚，得知消息的熱心民眾吳女士，擔心員警受寒，特別捐贈300袋薑母紅茶給分局。

合歡山女警真面目曝光。（圖／翻攝自南投縣政府警察局仁愛分局臉書）

南投縣政府警察局仁愛分局也在臉書貼出分局同仁與薑母紅茶的合影，並感謝吳女士，「這杯薑母紅茶，暖暖的滋味從喉嚨一路暖到心裡，讓堅守崗位的同仁在冰冷的山頭感受到社會滿滿的支持與鼓勵。」

貼文曝光後，不少網友看見女警的真面目，紛紛留言，「感謝小編放福利讓我們見到兩位警員的廬山容顏」、「慰勞辛苦的員警，薑母紅茶特別好喝」、「同仁們注意安全及保暖」、「好可愛唷」、「感謝他們在下雪的天氣辛苦指揮交通」。

