合歡山女警「冷到站內八」 真面目終於曝光了

近日冷氣團一波接著一波，入冬首波寒流馬上就要抵達，不少高山成為銀白世界，日前一名在合歡山上執勤的女警，被拍到「冷到站內八」的照片，引起民眾討論，事後有熱心民眾直接寄送300袋薑母紅茶要讓員警暖身子用，讓警方感謝民眾的支持，該名女警也跟薑母紅茶合照，廬山真面目曝光後讓網友大讚「長腿又漂亮」。

去年12月底，一波水氣豐沛的大陸冷氣團來襲，合歡山、玉山、太平山冷到下雪、下冰霰，臉書粉絲專頁「中橫路況交通資訊站」在合歡山上發現，一名執勤中的女警看起來非常寒冷，不只站在原地很久沒動，還只能保持內八的姿勢，擔心說不知道是不是結凍被黏住，照片曝光後引起上萬網友關注，希望警方提供足夠的保暖衣物，避免員警們執勤被凍傷。

仁愛分局臉書粉絲團本月2日表示，合歡山武嶺再度迎來白雪，而在這個嚴寒時刻，有民眾寄來300袋薑母紅茶沖泡飲，為堅守的員警們注入一股溫暖力量，即使人在冰冷的山頭上執勤，仍感受到社會滿滿的支持與鼓勵，「這杯薑母紅茶，暖暖的滋味從喉嚨一路暖到心裡，仁愛分局將持續堅守崗位，守護高山與民眾安全，也感謝社會各界的溫暖相伴，讓這個寒冬格外溫馨」。

不只如此，該名女警也大方跟薑母紅茶合照，廬山真面目曝光後讓網友大讚「長腿又漂亮」、「小姐姐很漂亮」、「感謝小編放福利讓我們見到警員的廬山真面目」、「謝謝員警們在雪地裡辛苦指揮交通」、「薑母紅茶暖身子很有用，大家要做好保暖唷」。

