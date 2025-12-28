合歡山女警「雪地執勤凍到僵」惹網心疼 本人親自回應了

蕭姓女警日前在雪中執勤畫面。圖／中橫路況交通資訊站FB

追雪的季節又到了，近日合歡山台14甲線、武嶺紛紛降下白雪，讓許多民眾特意上山追雪，但道路濕滑、車子又多，當地警局不得不加派人手維持交通。日前臉書粉專「中橫路況交通資訊站」就PO出一名女警執勤畫面，說警察小姐姐在雪中站了好久，擔心她會「結凍」，引發許多網友關心，都很心疼這名女警，而女警本人也親自回應大家的關心了。

南投合歡山武嶺26日清晨4點多就開始下雪，讓期待已久的民眾都相當興奮。為了維持交通和大批追雪人潮，南投縣警局仁愛警分局翠峰派出所加派警力到現場指揮交通，而被粉專拍下來的這名女警姓蕭，「中橫路況交通資訊站」當天PO出蕭姓女警照片，並發文「好可憐的警察小姐姐…在外面站好久都沒有移動…不知道是不是因為結凍黏住惹…」

廣告 廣告

這篇PO文超過1萬網友按讚，紛紛留言表示「雪季期間是不是考慮放個簡易崗哨讓員警有個地方可以躲雪」、「這些都是多出來的勤務」、「希望女警下哨後身體無恙」、「人家冷到內八了啦！」、「冰天雪地站崗真的很辛苦」、「辛苦妳了」、「在寒風中執勤，好辛苦，要注意保暖唷！謝謝您」。

據三立新聞網報導，蕭姓女警也看到了大家對她的關心，她表示，合歡山雪季交通疏導勤務是警察份內的工作，再加上分局所提供的禦寒裝備均相當充足，而且勤務期間也有妥善安排輪班，大家的體力靠輪班就能調適得過來，雖然當天真的很冷，但她本人在執勤過程中沒有受凍，很感謝大家對她的關心，以及對警察工作的支持。



回到原文

更多鏡報報導

太神了！他在埃及遺失證件「竟被台灣人撿到」：在台北掉4次都沒找回來

睡覺時「手機放枕頭邊充電」突爆炸！女子慘毀容、全身7成燒燙傷

昨晚超大地震 花蓮人「淡定點餐吃飯」宜蘭水豚示範「台灣人反應」全網笑翻