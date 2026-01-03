合歡山小姐姐「殺氣騰騰」強勢回歸新造型曝！ 網笑：小編被盯上了

記者陳佳鈴／南投報導

「警察小姐姐」日前因一張在風雪中「結凍」的堅守崗位照爆紅，不僅引發全台網友心疼，更有熱情大媽送上薑茶暖心。（圖／翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）

合歡山最正風景「警察小姐姐」回歸了！日前因一張在風雪中「結凍」的堅守崗位照爆紅，不僅引發全台網友心疼，更有熱情大媽送上薑茶暖心。不過，粉專「中橫路況交通資訊站」小編昨（2）日再度發文，分享兩人的最新互動，笑稱小姐姐這次換了新造型，「殺氣騰騰」的眼神讓小編嚇得直呼：感覺被鎖定了！

小姐姐變身「蒙面俠」 包到認不出是女生！

或許是上次爆紅驚動了長官，或是受夠了合歡山的極致低溫，小編透露這次見到小姐姐時，她已經全身進化，包得密不透風。小編詼諧寫道「不知道是不是因為上次發文不小心上新聞，還是被長官關心才包成這樣，沒認真看還真不知道是女森！」

瞬間變成台灣人人都認識的合歡山「小姐姐」後，造型變了！小編逗趣的PO文說,可能是先前曝光小姐姐的模樣，這次看到小姐姐都投注「死亡凝視」的眼光，兩人的逗趣互動，讓不少網友也留言覺得太可愛。（圖／翻攝中橫路況交通資訊站）

「死亡凝視」如影隨形 小編：走到哪盯到哪

兩人的默契依舊，但氣氛卻大不相同。小編在貼文中自嘲，這次小姐姐遠遠就一直盯著他看，無論他嘗試走到哪裡，對方始終不放棄用那種「銳利且充滿殺氣」的眼神鎖定。這種「無敵默契」讓小編如坐針氈，笑稱直到自己「若無其事離開地平線」才解除警報，幽默對話逗樂大批粉絲。

在趣味互動之餘，小編也不忘履行職責，提醒目前鳶峰至大禹嶺路段限加掛雪鍊通行。警方呼籲，雖然有可愛的小姐姐可看，但高山氣溫極低且路面結冰，民眾上山務必做好車輛與個人的防寒措施，切勿因看美景而分心駕駛。

小編在貼文中自嘲，這次小姐姐遠遠就一直盯著他看，無論他嘗試走到哪裡，對方始終不放棄用那種「銳利且充滿殺氣」的眼神鎖定。（圖／翻攝中橫路況交通資訊站）

