合歡山恐下雪結冰！道路封閉「車只出不進」 管制路段曝光

【緯來新聞網】受大陸冷氣團影響及華南雲系東移，各地溫度偏低且有雨，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，因此翠峰至41.5K大禹嶺路段，今（2日）17時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

台14甲翠峰至41.5K大禹嶺路段，實施道路預警性封閉，車輛只出不進。（圖／交通部公路局提供）

低溫搭配水氣，合歡山、玉山昨天及今天降冰霰、降雪。合歡山公路、台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，昨天夜間至今天上午預警封閉，上午恢復通行，交通部公路局中區養護工程分局派員檢視路況並宣布，台14甲線31.4公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段因部分路面結冰、積雪未融，限加掛雪鍊通行。



養護工程分局考量武嶺松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於明天早上8時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。另外，台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。



養護工程分局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。



公路局呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

大S母校華岡校慶大合唱《十分鐘的戀愛》 小炳落淚道思念

網紅Meg貶低聯名Pingu商品被炎上！聲明文遭轟「整篇文湊不出一句道歉」