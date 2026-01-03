合歡山放晴沒下雪！ 追雪車潮塞爆 民眾忙合照殘雪

南投縣 / 綜合報導

南投合歡山昨(2)日下雪，台14甲線今(3)日一早出現追雪車潮，從鳶峰路段開始塞車，1輛接著1輛看不到盡頭，不過，武嶺一早太陽露臉，沒有下雪，民眾把握時機和殘雪合照，還是很開心。雖然天氣放晴，受到大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，今(3)日清晨本島平地最低溫在高雄、台南，前中央氣象局長鄭明典也在臉書PO文說，高雄、台南上榜，應該是第一次。

台14甲線，一早湧入追雪車潮，一輛接著一輛看不到盡頭，都是想要上山追雪，這裡是南投合歡山武嶺亭，今(3)日上午太陽露臉，道路結冰已經融化，武嶺亭車場還是爆滿，民眾說：「（不會失望，還是很美。」民眾說：「(很漂亮)。」

雖然追雪撲空，看到殘雪還是很開心，民眾把握時機，和山壁上的殘雪拍照，雖然天氣放晴，但受到大陸冷氣團影響，今(3)日清晨最低溫在高雄田寮，只有8度，其次是高雄內門8.1度，台南關廟也只有8.3度，前中央氣象局長鄭明典臉書PO文說，因為「輻射冷卻」低溫，高雄、台南上榜應該是第一次。

中央氣象署也提醒，未來一周，中南部日夜溫差大，提醒民眾記得多添衣物保暖。

