合歡山有望飄雪！今晚6點起台14甲線18K-41.5K預警性封閉

大陸冷氣團13日晚間發威，台14甲線合歡山路段近日多次出現路面結冰，稍早交通部公路局宣布，由於台14甲線高海拔路段可能結冰或降雪，13日晚間6時起實施合歡山公路預警性封閉。

台14甲線合歡山公路高海拔路段可能有路面結冰或降雪，公路局13日晚間6時起實施部分路段預警性封閉。圖為日前台14甲線 合歡山頂武嶺松雪樓背陽面路段結冰。 （圖／資料照／翻攝畫面）

台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，因海拔超過3000公尺，近日受到冷氣團、水氣雙重影響，較有可能出現固態降水及局部結冰。按115年合歡山雪季公告規定，一旦路面積雪或結冰，甲、乙類大客車或超過3.5噸的大、小貨車，以及各類機慢車全數禁止進入。

交通部公路局13日下午宣布，為維護用路人安全，13日晚間6時起，針對台14甲線18K至41.5K（翠峰至大禹嶺路段）實施預警性封閉，僅開放車輛駛出，而不可進入。14日視現場天氣與道路狀況，另宣布是否開放或限加掛雪鏈車輛通行，建議民眾提前攜帶雪鏈並規畫替代行程。

公路局呼籲，如非必要，民眾勿在雪季期間行駛於台8線、台14甲線高山路段，出行前隨時留意警廣FM94.5、CMS可變看板、公路局智慧化省道即時資訊網站、「幸福公路」APP的最新路況，或電洽04－23715030及0800－231－035專線洽詢。

