合歡山有降雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）合歡山氣溫攝氏0度上下，路邊有前波降雪殘冰，適逢元旦假日仍吸引遊客；交通部公路局今天表示，台14甲線高海拔路段有降雪、路面結冰機率，下午5時至明天上午7時預警封閉。

合歡山今天未降雪，適逢元旦假日，仍有許多遊客清晨上山賞景，轄區南投縣警察局仁愛分局一早派員維持交通；另外，1輛自小客車上午7時多行經台14甲線15.6公里處、霧社往翠峰方向，不慎失控衝落邊坡，陳姓駕駛擦挫傷送醫，酒測值為0，肇事原因由警方持續釐清。

中區養護工程分局下午發布訊息表示，依氣象情資，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有降雪、冰霰、路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時起預警封閉，車輛只出不進，明天上午7時視天氣及路況，決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行。

中區分局表示，欲行經台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區路況較難掌握，非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；高山天氣嚴峻、變化迅速難預測，管制路段及方式視現況機動調整。（編輯：張雅淨）1150101