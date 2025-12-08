合歡山武嶺停車場旁放煙火 警要查最重罰3千

南投縣 / 綜合報導

清晨6點半，合歡山武嶺亭上擠滿人，要追日出美景，但卻有民眾在停車場旁邊放煙火，現場冒起大量白煙，不少民眾被嚇到趕緊退後，由於合歡山位在太魯閣國家公園內，在國家公園放煙火，最重可開罰3000元，要是引發山林火警，恐怕還要負起賠償和刑事責任。

一群年輕人 ， 站在武嶺亭上 ， 拿著手機往下拍 ， 下一秒 ， 火光四射的煙火衝向天際 ， 一群人紛紛抬頭看 ， 還拿著手機拍好拍滿 ， 現場在施放的同時 ， 瀰漫濃煙 ， 原本站在圍欄邊的民眾被煙火嚇到 ， 趕緊跑開就怕被波及 ， 放煙火的就是這名黑衣男子 ， 當時他從後車箱 ， 拿出一整排煙火走到空地施放 ， 而且還是挑在 ， 人多的武嶺亭旁 ， 違規行徑被監視器 ，

廣告 廣告

全記錄下來。

保七第九大隊副大隊長曾紹威說：「當場找到當事人承認放煙火，並在車內發現許多煙火盒。」合歡山位在太魯閣國家公園內，有人痛批在國家公園裡面放煙火，時間還長達了一分多鐘，要是引發火燒山後果不堪設想。

保七第九大隊副大隊長曾紹威說：「為了維護自然生態避免，驚嚇野生動物以及造成意外火災，嚴禁在國家公園內施放鞭炮及煙火。」警方也強調，在國家公園放煙火，最重可開罰3000元，要是引發山林火警，恐怕還要負起賠償和刑事責任。

原始連結







更多華視新聞報導

夜空炸響！ 合歡山武嶺停車場放煙火 玩過頭挨轟

武嶺又有遊客違規燃放煙火 太管處依法裁處

在合歡山武嶺打麻將 太管處調閱監視器將開罰

