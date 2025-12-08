合歡山武嶺公路民眾燃放煙火人贓俱獲 若引發森林火災可囚2年
合歡山武嶺亭下方公路旁今天（8日）清晨有民眾燃放煙火，人贓俱獲！太管處表示，此區位處太魯閣國家公園範圍內，燃放煙火有危及高山生態及公共安全、且有引發森林火災之虞，已依法告發，最高罰鍰新台幣3000元，若引發森林火災，可處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬以上罰金。
太管處提醒，聯合內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊加強園區不法行為查察與取締工作以防類似案件再次發生，在監視器無所不在的情況下，希望民眾勿存僥倖之心以身試法。
內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊今天接獲民眾報案，武嶺亭下方公路旁有人燃放煙火，立即派兩名員警會同太魯閣國家公園管理處巡查員前往查察，在武嶺停車場發現可疑車輛，駕駛承認有燃放煙火，並於車廂內發現未施放的煙火，現場開舉發單，依法告發，並責令其返回現場清理煙火殘骸等廢棄物。
太魯閣國家公園管理處表示，民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為，依據《國家公園法》第13條〈太魯閣國家公園公告禁止事項〉第8項「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，最高罰鍰新台幣3000元。
太管處強調，非法燃放煙火，恐引起森林火災，將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償以及刑事責任。依據《森林法》第53條第3項失火燒燬他人之森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬以上罰金。
