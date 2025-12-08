合歡山武嶺公路「有人偷放煙火」 被鏡頭君抓包吞罰單

有民眾今日清晨在合歡山武嶺亭下方公路燃放煙火。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

合歡山武嶺亭下方今（8）日清晨傳出有人在燃放煙火，對此，太魯閣國家公園管理處表示，此區位處太魯閣國家公園內，燃放煙火有危及高山生態、公共安全及引發森林火災之虞，已依法告發一名25歲廖姓男子。

合歡山是許多人觀賞日出的好去處，沒想到今日清晨6時許，有民眾竟然在武嶺亭下方公路燃放煙火，畫面全被監視器鏡頭拍下。而內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊接獲民眾報案後，隨即派2名員警會同太魯閣國家公園管理處巡查員前往查察。

警方在武嶺停車場發現可疑車輛，一名來自桃園的25歲廖姓駕駛承認凌晨載著3名友人前往合歡山武嶺觀賞日出，並燃放煙火，供稱不知道山上不能燃放煙火。警方於車廂內發現未施放的煙火，在現場開具舉發單依法告發，並責令其返回現場清理煙火殘骸等廢棄物。

監視器畫面顯示，當時許多民眾正靠著涼亭的欄杆滑手機以及和朋友聊天，被突然竄出的煙火嚇了一大跳，之後陸續拿起手機錄影拍照，整起過程約30秒。

對此，太魯閣國家公園管理處提醒，民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為，依據《國家公園法》第13條「太魯閣國家公園公告禁止事項」第8項「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，最高罰鍰3000元。

太管處強調，武嶺亭下方公路位在太魯閣國家公園範圍，非法燃放煙火恐引起森林火災，不僅將面對鉅額罰款，還恐被依《森林法》第53條第3項失火燒燬他人之森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

太管處統計去年武嶺地區違規燃放煙火件數為8件，今年加上今日這起共達6件，且發生時間多在清晨時段。太管處將聯合警方加強園區不法行為查察與取締工作，以防類似案件再次發生，也呼籲民眾勿存僥倖之心以身試法。

（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

