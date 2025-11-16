合歡山武嶺塞爆兩排違停 民眾氣罵：都被你們卡住！

清晨五點天還沒亮，通往武嶺的山路塞成一團。（圖／東森新聞）





誇張亂象也發生在凌晨的合歡山武嶺，聚集許多民眾夜衝看日出，武嶺亭又變成高山菜市場，路邊還停滿兩排違停，很多人把車丟著，人就不見，有民眾要上山爬山，結果被卡住，忍不住衝上山對違停民眾，直接開罵。

清晨五點天還沒亮，通往武嶺的山路塞成一團，車隊就像貪食蛇一樣，完全看不到盡頭。民眾：「前面一堆機車，他們都管制在這裡。」

不只汽車，機車騎士也被塞在路中，眼看天就要亮，上不去武嶺亭，乾脆在路邊看日出，而武嶺一大早進行交管，原因是這樣。

民眾：「一堆違停車輛。」

停車場沒車位，道路兩旁變成停車場，違停車一堆不少人把車丟著就去看日出，警方找不到車主一一製單舉發。民眾：「我是被堵在下面，我受不了，我是要經過，我不是要來這邊，全部都被堵在下面。」

3個人就站在黑色轎車旁，緊急打電話給車主，因為再不走就要被開單，民眾也忍不住開罵。民眾：「全部被擋在下面，就因為違停，警方管制，不讓下面車上來，大家來看看。」

天都亮了還是塞，南投合歡山武嶺人潮擠爆，想上山的人上不來，想下山的也下不去。想下山民眾：「繳費機繳完了，卡在這邊，現在出不去對啊。」

台中有民眾原本凌晨3點要上合歡山爬山，沒想到抵達武嶺前，就被塞在車陣中，下車徒步想上走才知道，因為違停車多，武嶺又成了高山菜市場，警方清晨4點出動交管，也無法排除，因為車主都去看日出找不到人，導致上下山的車全卡住，直到清晨6點日出後，民眾下山這才慢慢恢復交通。

仁愛分局副分局長施朝軫：「受限於當地道路幅員狹小，停車場容量有限，部分車輛排隊等候入場，致使車流回堵至車道路段。」

警方開罰違停共取締12件，但高山菜市場違停亂象，每到周末就會出現，亂象難解警方無奈疲於奔命。

