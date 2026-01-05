合歡山武嶺奪命車禍！東華19歲男大生相約出遊 自摔墜坡不治

陳姓男學生與5名同學騎乘機車前往武嶺，途中疑過彎失控自撞護欄，墜落邊坡傷重不治。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 花蓮縣台8線中橫公路今(5)日上午發生一起死亡車禍。國立東華大學一名陳姓男學生，趁假期與同班5名同學騎乘機車前往合歡山武嶺，途中疑似過彎失控自撞路邊護欄，墜落邊坡身亡。

國立東華大學一名就讀光電系的19歲陳姓男學生，與5名同班同學相約於今日上午8時自東華大學出發，騎機車前往武嶺地區出遊。在前往合歡山武嶺途中，行經中橫公路台8線179公里處時，疑因不明原因在彎道處失控，自摔撞擊護欄後噴飛，隨即墜落至一旁約10公尺深邊坡。撞擊力道之大，現場可見機車毀損零件散落路面。

由於同行同學彼此保持安全距離，5名同學在過彎後發現陳男機車倒臥路中，察覺異狀後隨即前往邊坡查看並通報救援。警消獲報後出動吊掛器材車，利用吊籃將陳男自邊坡救起，但人已無生命跡象，緊急送往花蓮慈濟醫院搶救，仍因傷勢過重，於中午12時21分宣告不治。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

東華大學表示，陳男為光電系二年級學生，家屬接獲通知後已趕赴花蓮。校方已指派校安人員於急診室外陪同並安撫同行學生情緒，學生事務處也將全力協助家屬處理後續事宜，並提供必要協助。

