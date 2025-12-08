合歡山武嶺狂放沖天炮 民眾站武嶺亭險被射傷

清晨6點多一名男子將百萬休旅車違停在武嶺亭下，然後在馬路上狂放沖天炮。（圖／翻攝自台灣即時影像監視器）





瘋狂的下場會被罰，又有人在合歡山武嶺放煙火，惡劣行徑都被鏡頭君拍下，清晨6點多一名男子將百萬休旅車違停在武嶺亭下，然後在馬路上狂放沖天炮，一堆民眾差點被射傷，警方當場抓到施放煙火的男子，對他開罰單，最高罰三千元。

絢爛的煙火盛放，冒出陣陣白煙，火花不斷向上竄，民眾紛紛舉起手機狂拍猛拍，但風一吹火花就朝人群飛，原本拍的開心的民眾疑似被傷到紛紛往裡面逃竄，這是早上6點多合歡山武嶺，又有人違規放煙火，究竟是誰放的，把時間倒轉一下。

監視器拍下兩輛黑車違停路邊，穿著黑色帽T的男子從第二輛車的後車箱搬了一大箱煙火，接著往前走拆開包裝，跑到第一輛車跟駕駛要打火機後，叼著菸施放煙火。

煙火放完兩部車違停原地，停車場管理員上山勸阻，第二輛黑車下山離開，第一輛車則是開進停車場裡休息，20分鐘後員警上山，他被逮個正著。

員警vs.放煙火男子：「如果沒問題的話，請幫我在違規人簽收，這個空白處簽名，（這什麼時候可以繳）。」

男子坦蕩承認放煙火的就是他們，警方還在他的後車廂找到了未開封的煙火，事發就在清晨6點多南投合歡山武嶺，一群人把車違停路邊，放了一大盒煙火在馬路上點燃施放，完全不顧武嶺亭上的人，大家也靠在護欄邊看煙火，惡劣行徑全都被鏡頭君拍下，之前就有人放煙火被開罰，鏡頭君24小時在拍，他們也沒在怕照樣放，引發網友討論，有人說不知道武嶺不能放煙火嗎，要是火燒山怎麼辦，建議加重處罰。

保七第九大隊副大隊長曾紹威：「依照國家公園法規定，可處罰新台幣3000元罰鍰。」

合歡山武嶺位於太魯閣國家公園，周圍有山坡雜草箭樹林，一旦有火苗就有可能引發森林火警，疑似因為一時好玩放煙火，除了警方要開罰，太管處也說依照森林法，將可處2年以下有期徒刑拘役或科30萬元以上罰金。

