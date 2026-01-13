合歡山武嶺結冰！台14甲昆陽以上限掛雪鏈 追雪族嗨溜冰

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投合歡山受山區低溫影響，省道台14甲線今上午路面結冰明顯，延後至9點才開放，其中29K昆陽至36K小風口限掛雪鏈通行，31.7K武嶺至32.7K松雪樓結冰較厚，因此仍雙向封閉，就有追雪民眾今上到武嶺賞雪，穿著靴子就在結冰地面溜冰，氣氛超級嗨。

公路局埔里工務段表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，12日晚間因路面結冰實施預警性封閉，原定今早7點開放，但因沿途路面結冰仍厚，才延至上午9點開放，不過從29K昆陽至36K小風口均限掛雪鏈通行。

至於31.7K武嶺至32.7K松雪樓，因道路崎嶇蜿蜒，且該路段結冰較厚，因此持續雙向封閉管制，並依現場融冰情況，機動調整管制作為，例如現場路況允許，就會採四輪傳動車輛可加掛雪鏈通行，並提醒民眾雪季期間山區道路難以掌握，如非必要請勿前往。

