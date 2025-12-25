合歡山武嶺耶誕湧人潮短暫回堵 警方疏導舉發11件違規

合歡山武嶺耶誕節湧入車潮，警員舉發11項交通違規。（仁愛分局提供／劉慧茹南投傳真）

25日清晨5點，合歡山武嶺地區因耶誕節人潮與車流湧入，短暫出現車輛回堵情形。仁愛分局接獲通報後，立即派員前往現場實施交通疏導，採取分流與引導措施，並舉發交通違規11件；在用路人配合及員警積極疏導下，交通很快恢復順暢。

仁愛分局表示，為因應武嶺地區假日易塞車情況，除編排警力進行疏導外，也將加強取締周邊及道路兩旁違規停車行為，呼籲民眾遵守交通規則，避免影響車行順暢。警方也提醒，假日期間前往高山景點的車流較為集中，用路人應隨時留意路況資訊，遵循員警指揮，共同維護交通安全與秩序。

仁愛鄉原鄉部落幼兒園及教會的小朋友化身「耶誕小天使」，前往南投縣警察局仁愛分局報佳音。（仁愛分局提供／劉慧茹南投傳真）

警方忙於取締違規之際，也收到一份溫馨的耶誕祝福。24日平安夜，仁愛鄉原鄉部落幼兒園及教會的小朋友化身「耶誕小天使」，前往南投縣警察局仁愛分局報佳音，清脆嘹亮的歌聲迴盪在分局大廳，為平時嚴肅的執法機關注入一股暖流。

仁愛分局別出心裁製作的「乖乖耶誕樹」。（仁愛分局提供／劉慧茹南投傳真）

仁愛分局也別出心裁製作一棵「乖乖耶誕樹」，以滿滿的綠色乖乖裝飾，象徵轄區治安與交通「一路順暢」。小朋友們見到造型獨特的耶誕樹驚呼連連，紛紛爭相合照，現場氣氛溫馨熱鬧。

仁愛分局指出，原鄉部落向來重視群體凝聚力，透過耶誕節報佳音活動，不僅能深化警民關係，也讓安全與法治觀念在孩子心中扎根。分局強調，警方在佳節期間不打烊，將持續加強巡邏與宣導，確保鄉民平安。

