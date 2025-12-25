合歡山武嶺耶誕賞雪人潮擠爆！男子零度「赤膊做伏地挺身」。(圖／TVBS)

合歡山武嶺在耶誕節吸引大批遊客前往賞雪，人潮車潮湧現！氣象局預報25、26日高山有機會降雪，民眾穿著厚重羽絨衣或打赤膊都來朝聖，場面十分熱鬧。警方表示，當日共開出11張交通違規罰單。公路局也宣布實施多處路段封閉，視26日天候再決定是否開放。儘管降雪機率不高，但遊客們仍抱持希望等待，期待能一睹銀白世界的夢幻美景！

合歡山武嶺耶誕賞雪人潮擠爆！男子零度「赤膊做伏地挺身」。(圖／TVBS)

受大陸冷氣團影響，合歡山武嶺於耶誕節吸引大量遊客前往賞雪。氣象署預報25日及26日水氣相對偏多，3000公尺左右高山有降雪機率，吸引許多民眾把握難得假期前往。遊客反應不一，有人穿著厚重羽絨衣，也有人打赤膊在武嶺亭上做伏地挺身，宣稱「不冷」。由於人潮湧入，武嶺一度出現車輛回堵情形，警方共舉發11件交通違規。

從24日平安夜開始，合歡山武嶺亭就出現滿滿人潮。(圖／網路翻攝)

耶誕節當天正值行憲紀念日放假，許多民眾選擇結伴前往合歡山。從24日平安夜開始，合歡山武嶺亭就出現滿滿人潮。25日清晨氣溫降至0.5度，且飄著小雨，遊客們仍熱情不減。在武嶺亭上，一名戴墨鏡的男子赤裸上身，嘴唇發抖仍堅稱「不冷」，甚至當場做起伏地挺身展示體力，聲稱「穿這樣身體好」。

相比之下，其他遊客則有不同感受。一位女性遊客表示，只有自己覺得冷，同行的朋友卻毫無感覺。現場可見有人穿著厚重羽絨衣包緊緊，也有人只穿短袖，展現出不同的耐寒程度。部分遊客雖然尚未看到降雪，但仍抱著希望等待，有人已經提前在車輛上掛好雪鏈，做好應對結冰路面的準備。

受大陸冷氣團影響，台14甲線實施預警性封閉。(圖／TVBS)

仁愛分局翠峰所副所長張金龍表示，25日清晨5點左右，因聖誕節人潮及車流湧入，短暫出現車輛回堵情形，警方採取分流與引導措施，當日共舉發交通違規11件。為確保安全，公路局宣布台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段於25日下午5點起實施預警性封閉，車輛只出不進。而31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段則實施雙向封閉管制，不開放通行。

公路局進一步說明，將視26日早上氣候狀況，再決定是否開放道路或限制只允許加掛雪鏈車輛通行。氣象署預報顯示，受大陸冷氣團影響，25日及26日兩天各地氣溫明顯下降，中部以北、宜蘭、花蓮等地區的高山地區有機會降雪，許多遊客對此充滿期待。

