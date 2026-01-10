合歡山武嶺至小風口結冰未融 限加掛雪鏈通行
（中央社記者鄭維真南投10日電）受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，合歡山台14甲線武嶺至小風口路段部分路面仍有結冰未融，限加掛雪鏈通行，其中武嶺至松雪樓段易打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。
交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺，以及台8線107公里處至110公里處大禹嶺路段昨天夜間實施預警性封閉，今天上午7時解除恢復交通。
公路局派員檢視路況，發現台14甲線31公里處武嶺至36公里處小風口路段部分路面及路肩仍有結冰積雪未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。
公路局表示，考量武嶺至松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，極易發生打滑失控，建議採四輪傳動車輛加掛雪鏈通行；提醒要行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要請勿前往。（編輯：李亨山）1150110
