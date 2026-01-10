合歡山武嶺至小風口結冰未融 限加掛雪鏈通行

生活中心／李筱舲報導這週全台受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫驟降，氣象署也針對多地發出低溫特報。對此，氣象專家賈新興表示，寒冷天氣將會一路冷到下週二（13日），這波冷氣團的最低溫，預估在「今（8日）深夜至明（9日）清晨」及「明（9日）深夜至10日清晨」，台北氣象站低溫預估9.8至10.5度；而西半部空曠區域預估低溫僅6至8度左右。

