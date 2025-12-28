合歡山武嶺驚見民眾騎馬 警依違反道交條例開單

許多民眾近期前往合歡山追雪，太管處今天接獲通報，有民眾帶著一匹馬到武嶺，隨即到場了解情況，確認民眾騎馬上公路，已違反《道路交通管理處罰條例》，警方現場依法製單舉發。太管處提醒，轄區步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入，若發現違規屬實，將依法開罰。

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山管理站人員28日接獲通報有民眾攜帶馬匹至武嶺，隨即與保七總隊第九大隊合歡小隊前往了解，確認該民眾騎馬上公路，警方依道路交通管理處罰條例製單舉發。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

合歡山武嶺為公路最高點，許多民眾會特地前往拍照、打卡紀念，因路旁設置「鏡頭君」，曾拍下民眾站衛兵、打麻將等情形，今天竟出現民眾帶馬匹到武嶺。

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山管理站人員今天接獲通報，有民眾攜帶馬匹至武嶺，隨即與保七總隊第九大隊合歡小隊前往巡查、了解情況，到場後確認這名民眾騎馬上公路，已違反《道路交通管理處罰條例》，南投縣政府警察局仁愛分局翠峰所警員現場依法製單舉發。

另外，依據國家公園法第13條第8款及太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區。

太管處指出，武嶺停車場屬太魯閣國家公園的遊憩區，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖未違反禁止事項，但是否違反停車場相關規定、以及是否做好適當防護，將偕同相關單位共同確認，如確定違反禁止事項，最高可處罰鍰新台幣3000元。

太管處呼籲民眾，轄區步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入，一旦發現違規，查證屬實將依法開罰。太管處也將持續聯合保七總隊第九大隊加強巡邏取締，遊客上山應遵守國家公園法相關規定、注意自身安全，維護高山生態環境及其他遊客賞景權益。