合歡山武嶺驚見民眾「騎馬追雪」 警依違反道交條例開單

近日受大陸冷氣團影響，多座高山連日降下大雪，引來追雪族湧入觀雪。不過今日（12/28）卻有網友於社群發文表示，在海拔3,275公尺的武嶺路段，竟有人在雪地中騎乘迷你馬，特殊行徑馬上在網路引起熱議。

近日不少民眾前往合歡山追雪，不過今日卻有網友目擊一名民眾於雪地中騎馬的畫面，引起路人圍觀。太魯閣國家公園管理處表示，合歡山管理站人員今日接獲通報，有民眾攜帶馬匹至武嶺，隨即與保七總隊第九大隊合歡小隊前往巡查、了解狀況，到場後確認這名民眾騎馬上公路，已違反《道路交通管理處罰條例》，後續由南投縣政府警察局仁愛分局翠峰所警員現場依法製單舉發。

警方指出，依照《道路交通管理處罰條例》第84條雖規定疏縱或牽繫禽、畜在道路奔走妨害交通者可處罰鍰。此外，依據國家公園法第13條第8款及太魯閣國家公園區域內禁止事項規定，禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施隻寵物進入遊憩區或一般管制區。

太管處指出，武嶺停車場屬太魯閣國家公園的遊憩區，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖未違反禁止事項，不過是否違反停車場相關規定，以及是否做好適當防護，後續將偕同相關單位共同確認，如確定違反禁止事項，最高可處罰鍰新台幣3千元。

太管處呼籲，轄區步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入，一旦發現違規，查證屬實後將依法開罰，太管處也將持續聯合保七總隊第九大隊加強巡邏取締，呼籲遊客上山應遵守國家公園法相關規定，並注意自身安全，維護高山生態環境及其他遊客賞景權益。

