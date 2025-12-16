合歡山武嶺「一整片垃圾」！太管處不忍了將重罰
生活中心／李明融報導
合歡山的武嶺是民眾台灣看日出、看雪的知名景點，往往到假日期間都會有大量遊客上山一睹台灣大自然的美，但隨著到訪的人增多，也衍生嚴重的衛生環境問題，最近有些民眾抱怨，發現有人觀賞完美景後都沒將手邊垃圾帶走，甚至還有人直接將菸蒂丟在山坡上，公路邊坡與草叢遍布垃圾的畫面被拍下，立刻引發熱議，對此，太魯閣國家公園管理處震怒發聲，指出亂丟垃圾最高可依「森林法」開罰新台幣6萬元，呼籲民眾發揮公德心。
太魯閣國家公園管理處與南投分署14日已經派人前往現場，清理邊坡草叢中的垃圾。（圖／翻攝自太魯閣國家公園管理處臉書）
太管處表示，高山清理垃圾不容易。（圖／翻攝自太魯閣國家公園管理處臉書）
一名網友在《爆料公社》拍下了武嶺停車場旁邊的山坡地，從畫面中看到有大量的食物包裝盒、飲料杯及菸蒂等垃圾散落地面，嚴重破壞高山生態與景觀，失望感嘆「合歡山武嶺到處都是垃圾…台灣人的素質真的…」，引發網友熱議撻伐，紛紛痛批「超沒公德心」、「台灣人素質差」、「國家公園都長這樣了，難怪台灣不管哪條大街小巷都是煙頭跟垃圾」、「徒步環島時，繞經197從台東到鹿野，只要是山谷彎道處，往路邊下方看，大包小包的垃圾，到處都是」、「在台灣只要是景點或是祕境被公布，不久就會有各種破壞跟亂丟垃圾，大家都會推給陸客，殊不知都是自己人」。
太管處提醒若發現遊客有亂丟垃圾的行為，最重可罰6萬元。（圖／翻攝自太魯閣國家公園管理處臉書）
對此，太魯閣國家公園管理處與南投分署14日已經派人前往現場，清理邊坡草叢中的垃圾，清潔人員以及巡查員已經將較為平緩區域的垃圾清理乾淨，等到雪季結束之後，將會與民間特殊團體合作，針對較危險的地區進行垂降淨山動作。相關單位呼籲，高山環境清潔不易，且人力資源有限，非常需要每一位上山的遊客共同配合，落實「無痕山林」，離開時請將手邊垃圾一起帶下山，避免造成清潔人員的負擔。若發現遊客有亂丟垃圾的行為，經過查證屬實，將會依照森林法處以新台幣一千元以上、六萬元以下的罰款，或是依照國家公園法第十三條第六款的規定，處以新台幣一千五百元至三千元的罰款。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：合歡山武嶺「一整片垃圾」國人素質遭質疑！太管處不忍了：丟1次罰6萬
