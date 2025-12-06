合歡山氣溫驟降！路面結霜多車輛打滑 汽機車衝武嶺警惕

合歡山受到東北風影響造成氣溫驟降，台14甲線（31-33K）清晨低溫導致水晶宮路段路面結霜融解，武嶺至松雪樓的山區彎道也因濕滑情況增加車輛打滑風險，現場已有多起汽機車打滑的驚險情況發生。

武嶺至松雪樓的山區彎道也因濕滑情況增加車輛打滑風險，現場已有多起汽機車打滑的驚險情況發生。（圖／翻攝畫面）

適逢周末假期，合歡山武嶺今早熱鬧非凡，畫面中可見，和煦的陽光照在遊客身上，最適合踏青的日子，而武嶺停車場也已停滿汽機車，武嶺亭更是遊客打卡拍照的熱門地點，大家都在享受高山冬日的美好滋味，陽光灑落，藍天白雲與青山相映成趣，許多人趁著好天氣捕捉這絕美景色。

和煦的陽光照在遊客身上，最適合踏青的日子，而武嶺停車場也已停滿汽機車，武嶺亭更是遊客打卡拍照的熱門地點 。（圖／翻攝合歡山即時影像）

不過，仁愛警方也提醒大家，今天凌晨山區氣溫偏低，台14甲線（31-33K）水晶宮路段路面結霜，雖然上午溫度回升，結霜逐漸融解，但路面變得濕滑，已發生多起車輛打滑失控的情況，武嶺至松雪樓路段因彎道多，部分汽機車打滑，險些衝撞護欄。

台14甲線（31-33K）水晶宮路段路面結霜 。（圖／翻攝畫面）

