合歡山水晶宮路段路面結冰！雪季交通管制元旦登場

，合歡山頂清晨最低溫降至零下1.2度，台14甲線武嶺至松雪樓背陽面路段路面結冰。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山區受東北季風增強及輻射冷卻影響，合歡山頂清晨最低溫降至零下1.2度，台14甲線武嶺至松雪樓背陽面路段路面結冰，仁愛警分局巡查發現，在相關路段擺放三角錐提醒。公路局指出，隨著天氣愈來愈冷，為了維護合歡山區交通安全，雪季交通管制勤務明年元旦上路。

仁愛警分局指出，時令進入冬季，翠峰派出所警員巡查合歡山區道路，發現14甲線水晶宮路段路面結冰，立即設置三角錐圍告示，提醒用路人行經該路段，務必放慢車速、保持安全距離。

廣告 廣告

台14甲線武嶺至松雪樓背陽面路段路面結冰，警方在相關路段設置三角錐圍告示。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

警方提醒，用路人上山若遇路面疑似結冰致車輛打滑，應避免急煞、急轉，建議減速滑行至安全處，依據中央氣象預報11日晚間東北季風報到，緊接著周六有入冬最強冷氣團，籲用路人行前請留意公路單位發布的路況資訊，並配合相關管制及疏導措施，車上備雪鍊因應。

公路局指出，隨著天氣愈來愈冷，為了維護合歡山區交通安全，雪季交通管制勤務明年元旦至起3月1日登場，針對轄區台14甲線大禹嶺、武嶺至翠峰路段實施交通管制疏導措施，若遇路面積雪或結冰，管制期間每晚5時至翌日7時視情況預警性封閉，再視路況咖放或限加掛雪鍊車輛通行，並在昆陽設置假日醫療站，服務上山旅客。

更多中時新聞網報導

張鈞甯謝言承旭只睡3小時衝回台

不再隱忍 中高齡婦女家暴通報增

義務役除役差14年 恐「官比兵多」