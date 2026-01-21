合歡山水晶宮路段「冰柱」成絕美冰雪世界！ 遊客搶拍

宜蘭縣 / 綜合報導

隨著強烈大陸冷氣團南下，天氣轉冷，宜蘭太平山以及合歡山跟武嶺，都出現追雪人潮。往松雪樓的路上，山壁上還有冰柱，讓不少遊客嘖嘖稱奇。前氣象局長鄭明典指出，北極冷空氣外流，分裂成北極渦漩，往南的分量比較弱，預估影響台灣的程度，還是在強烈大陸冷氣團等級。氣象署則預估，週五之前北部與宜蘭2000公尺以上的高山，有機會降雪。

合歡山上往松雪樓的道路，山壁形成壯觀冰柱，吸引許多國內外遊客拍照錄影，記錄下眼前美景，華視新聞記者黃種瀛說：「在夜間因為零下的氣溫，讓這些水結成了冰，而且就順著這個冰柱，慢慢地滴滴滴，滴下來，就結成了好幾公尺的一個冰柱，相當的壯觀。」

廣告 廣告

而在武嶺同樣有大批遊客，搶拍夢幻地雪白美景，還有人特別穿上短裙，在逼近0度的氣溫中成為焦點，民眾說：「很冷，超級冷，就愛美不怕流鼻水，好冷喔，快被凍僵了，期不期待下雪(期待)。」真的好希望下雪，在宜蘭的太平山莊，也有大批遊客前來追雪。

華視新聞記者黃柔蓉VS.民眾說：「(對等一下可能溫度降低後下雪有沒有信心)有信心，還特地去買了這一件防風防雪，又防雨的(外套)。」到底有沒有機會降下白雪，氣象專家林得恩表示，在強冷氣團籠罩下雪線下修，另外降雨範圍擴大，降雪量也比原本預估的還多，他觀察到850百帕，也就是對應到海拔1500公尺的位置，零度線觸及北部與東北部陸地，因此北部宜蘭地區2千公尺以上的高山，還有中部花蓮3千公尺以上的高山，都有機會下雪。

台灣大學大氣科學博士林得恩說：「顯然背後的冷空氣的這個推力，非常地強，才有機會到達更低緯度的地方。」前氣象局長鄭明典則分享，北極冷空氣外流分裂成北極渦漩，雖然東亞的冷空氣南下影響台灣，不過因為出海路徑偏北偏東，往南的分量比較弱，因此預估影響台灣的程度還沒到寒流，而是強烈大陸冷氣團。

中央氣象署預報員賴欣國說：「北部跟宜蘭2000公尺左右以上高山，另外就是，其他地方(中南部，東部)3000公尺以上的高山，可能在週五(1/23)之前，有機會出現一些固態降雪的這個現象。」氣象署也提醒民眾，如果要上山追雪，保暖工作也得務必做好準備。

原始連結







更多華視新聞報導

冷氣團發威 宜蘭太平山清晨呈現霧淞日出美景

大陸冷氣團發威 氣象署：3千公尺以上高山降雪機會增

冷氣團發威！合歡山、太平山下冰霰 6縣市低溫特報「新北、宜蘭非常寒冷」

