合歡山清晨降瑞雪 追雪人潮湧入翠峰車龍逾2公里

公路局清晨已出動剷雪車清除道路積雪，並宣布台14甲線合歡山路段今（27）日上午7時開放通行。 圖/取自公路局：公路人 臉書粉專

[Newtalk新聞] 隨著大陸冷氣團影響持續發威，合歡山今（27）日凌晨4時多降下瑞雪，為了把握歲末難得的追雪時機，大批民眾天未亮即湧入山區，導致翠峰管制站前出現長長車陣，車龍綿延至少2公里。

為了搶在2025年歲末留下冬日雪色的珍貴畫面，清晨起大量車輛進入山區，在台14甲線翠峰管制站前等待入山的車輛大排長龍，而為了應因積雪路況，公路局清晨已出動剷雪車清除道路積雪，並宣布台14甲線合歡山路段今（27）日上午7時開放通行，惟鳶峰至大禹嶺路段限加掛雪鏈，並將視路況機動調整限掛雪鏈區間。

廣告 廣告

公路局中區養護工程分局指出，鳶峰管制路段中，武嶺至松雪樓一帶道路蜿蜒且背陽側結冰較厚，極易打滑失控，建議採「四輪傳動車輛加掛雪鏈」方式通行，另為維護用路人安全，後續將視積雪與結冰狀況持續進行鏟雪作業，作業期間可能採短時雙向封閉道路，請民眾配合交管人員指揮通行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

懶人包》追雪族注意！5高山染成夢幻銀白世界 全台雪況一次看

川普自曝徹底殲滅奈及利亞聖戰組織 奈國證實美軍無人機精準打擊