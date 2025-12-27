合歡山清晨4時半降雪 鏟雪車出動作業

雪花紛飛、合歡山山頭一片銀白，建築物和停放車輛都被覆蓋，大陸冷氣團影響，清晨4時半合歡山開始下雪，上午積雪來到9公分，鏟雪車也出動進行剷雪作業。

大批早就上山等候的遊客一早就衝到戶外，忙著拍照紀念下美麗雪景，清晨起更有大量車潮上山，台14甲線翠峰管制站前，一度聚集2公里以上的排隊車流。

松雪樓副理陳建志提醒，「持續下雪到現在目前積雪9公分，林業及自然保育署南投分署呼籲民眾，請要來賞雪的遊客注意保暖。」

高海拔的南橫嘉明湖，自26日中午起也斷續降雪，登山步道與周邊山屋持續被白雪覆蓋。

嘉明湖熊出沒企業社姜旭璨說道，「準備抵達嘉明湖囉。」

低溫加上水氣充沛，玉山也再度降雪，自週六清晨起降雪到上午6時停雪、積雪來到1.5公分。放眼望去整個山頭一片白雪茫茫，氣象署表示，大陸冷氣團將自週六起逐漸減弱，氣溫逐日回升，到了30日週二又會有東北季風報到，跨年夜北東濕冷。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，「這一波東北季風造成的降溫，主要是在北部跟宜蘭的雲量會偏多，那會下雨，造成它白天的氣溫降低。」

前空軍氣象聯隊長林得恩指出，「元旦之後溫度會快速地斷崖式下降，有可能會達到2026年第一波的寒流。」

氣象專家指出，跨年夜到元旦清晨，體感溫度偏低，外出活動要注意保暖，而自跨年夜起北方冷高壓接力南下，目前有部分模式顯示，下一波強冷空氣將在元旦後南下，強度有機會達寒流等級。