合歡山白頭現霧淞！追雪車潮塞爆台14甲線
強烈大陸冷氣團加上輻射效應，合歡山武嶺９日再度飄雪，成了雪白世界，周六一早儘管山上沒有下雪，溫度接近零下四度，但還是有大批遊客熱血衝上山，台14甲線因為有車輛逆向，一度塞到無法動彈，不過山上還有積雪和霧淞美景，儘管冷到皮皮挫，但遊客說就算再冷都值得。
通往合歡山的台14甲線，整個大塞車，狹窄的山路上山下山的擠了三排車，因為有車輛塞到沒耐心，直接逆向，就連機車都卡住無法往前。
民眾：「後面一點車子才能過，不然都塞住了。」車陣塞到「袂叮袂凍」，有民眾乾脆撿起路邊的殘雪，在車的引擎蓋堆起小雪人，員警趕緊出動疏導。
員警vs.遊客：「不要再弄了往前啦。」
車潮一波波湧上來，武嶺停車場大爆滿，儘管沒下雪，但沿路山壁邊還有積雪和霧淞，同樣有夢幻雪白美景。
遊客：「第一次上來超冷的，而且我們是第一次看到雪，超興奮的真的，而且很好玩，這是我第一次體驗到在高山上是那麼的那麼的冷，又很震撼那種風景。」
遊客：「超級冷，然後還有那個雪，我們就在那邊打雪仗。」
寒風刺骨，但也抵擋不了遊客的熱情，有年輕美眉上半身包緊緊，但下半身穿短裙絲襪，搭配馬靴，就是要拍美照，有人騎了七個小時的車衝上來，還有這群熱血年輕人，一旁同伴冷得皮皮挫，他們卻脫掉上衣打赤膊。
記者vs.遊客：「會不會冷，（超冷），（不會冷），哇喔。」
記者vs.遊客：「從哪邊過來的，（桃園），我們騎了快七個小時，我們整路都快睡著，屁股超痛的，手不是自己的，（上來到武嶺感覺怎樣），很冷但值得，而且今天還有雪超興奮。」
沒等到下雪，但遊客還是開心的堆起小雪人，不過人潮多，亂象又跟著來，有車子進不了停車場，直接違停在路邊，警方鳴笛準備開單了，車主才趕緊來移車。
還有一堆遊客又冒險，爬上停車場旁的山壁，搶拍樹上霧淞和美景，依照國家公園法，最高可罰三千元，提醒遊客高山美景當前，除了要注意保暖，也不要做出冒險行為，萬一發生意外，一點都不值得。
