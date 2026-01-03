合歡山積雪融 台14甲線、台8線今上午7點恢復通行

〔記者張協昇／南投報導〕強烈冷氣團發威，全台急凍，公路局昨(2日)下午5點封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段，今天清晨派員檢視路況正常，7時許解除管制恢復通行，惟仍請用路人上山小心行駛並注意沿線交維警示措施，且做好保暖措施，避免行車意外及高山症發作。

近日受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有路面結冰機率，為維用路人車安全，公路局昨天下午宣布預警性封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110大禹嶺路段，車輛只出不進；另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段採「雙向封閉」管制，禁止通行。

惟公路局今天清晨派員檢視路況，積雪已融，路況正常，7時許解除管制恢復通行，惟提醒用路人近日合歡山氣溫仍低，高山氣候變化迅速難以預測，且道路路況不易掌握，如非必要避免前往，行旅前務必備妥個人保暖裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，管制路段仍視現況機動調整，應預先規劃好旅行備案。

