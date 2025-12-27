合歡山積雪路段恐結冰 台14甲線翠峰段16時預警性封閉

合歡山今天凌晨開始降雪，松雪樓工作人員指出，積雪深度已達9公分，公路局也出動鏟雪車鏟除積雪；公路局指出，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段降雪及路面結冰機率高，翠峰至大禹嶺路段下午4時起實施道路預警性封閉措施。中央氣象署上午也指出，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。中部以北3000公尺以上高山今天仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

南投合歡山27日凌晨開始降雪，松雪樓工作人員指出，積雪深度已達9公分，變成銀白世界。（圖／松雪樓提供）

合歡山從凌晨開始降雪，包括武嶺亭、昆陽停車場及合歡山遊客服務中心都變成銀白色世界，有遊客在停車場玩雪，也有人用手機拍照留念。

中央氣象署27日表示，玉山清晨降雪，地面一片銀白。（圖／交通部中央氣象署提供）

林保署南投分署也發布文字指出，據松雪樓工作人員回報，凌晨4時30分開始降雪，積雪已有9公分，停放在松雪樓停車場的車輛都被白雪覆蓋。

中央氣象署27日表示，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。 （圖／交通部中央氣象署提供）

交通部公路局中區養護工程分局上午發布新聞稿，說明台14甲線18公里翠峰段至41公里大禹嶺路段，下午4時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進；另考量武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛容易發生打滑，將進行雙向封閉管制，禁止通行。

中區工程分局表示，下午實施道路預警性封閉措施後，明天早上7時將視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」，請用路人提前確認天氣與路況，開車時需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

呼籲民眾開車行經台8線及台14甲線時，因雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規畫旅行備案。

中央氣象署表示，若溫度及水氣配合，今天中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。