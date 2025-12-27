合歡山積雪9公分 玉山積雪1.5公分成銀白世界

合歡山今天凌晨開始降雪，松雪樓工作人員指出，積雪深度已達9公分，公路局也出動鏟雪車鏟除積雪；公路局指出，台14甲線鳶峰至大禹嶺路段，限加掛雪鏈車輛通行。中央氣象署上午也指出，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。中部以北3000公尺以上高山今天仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。

南投合歡山27日凌晨開始降雪，松雪樓工作人員指出，積雪深度已達9公分，變成銀白世界。（圖／松雪樓提供）

合歡山從凌晨開始降雪，包括武嶺亭、昆陽停車場及合歡山遊客服務中心都變成銀白色世界，有遊客在停車場玩雪，也有人用手機拍照留念。

中央氣象署27日表示，玉山清晨降雪，地面一片銀白。（圖／交通部中央氣象署提供）

林保署南投分署也發布文字指出，據松雪樓工作人員回報，凌晨4時30分開始降雪，積雪已有9公分，停放在松雪樓停車場的車輛都被白雪覆蓋。

中央氣象署27日表示，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。 （圖／交通部中央氣象署提供）

交通部公路局中區養護工程分局則說，受降雪影響，工作人員檢視路況，由於台14甲線鳶峰至大禹嶺路段，部分路面結冰，積雪未融，限制車輛需加掛雪鏈才能通行，也會視路況機動調整限掛雪鏈路段。

中區養護工程分局指出，考量到管制路段武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，背陽側路面結冰較厚，車輛容易打滑失控，建議民眾駕駛四輪傳動車輛加掛雪鏈通行。

中央氣象署表示，若溫度及水氣配合，今天中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。