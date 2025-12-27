合歡山變身冰雪奇緣世界 松雪樓角落「雪寶」超療癒
冷氣團夾帶水氣，合歡山群峰凌晨2時許飄雪了，上山追雪的民眾直呼「看到合歡山片片雪花飄落瞬間，真的好療癒」！合歡山松雪樓指出，目前積雪深度約10至15公分，遊客在戶外堆起大大小小的雪人，甚至有遊客在松雪樓角落堆了一隻雪寶，添增童趣。
合歡山松雪樓指出，26日合歡山區下雪夾霰，加上周末假日，昨天中午過後陸續湧入大批遊客，追雪民眾徹夜守候，果真盼到下雪了，清晨4時許飄下片片雪花，目前積雪厚度約10公分。
公路局指出，檢視路況後，發現台14甲線24K鳶峰至41.5K大禹嶺路段部分路面仍結冰未融，該路段限加掛雪鏈通行，並視路況機動調整限掛雪鏈路段。
