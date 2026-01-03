合歡山賞雪亂象多5起違規炊煮遭罰 太管處：一件罰1500元「勿心存僥倖」

太管處統計，元旦假期期間查獲多起攀爬小路、在山上炊煮的違規行為。太管處提供



元旦假期合歡山迎來降雪，吸引大量遊客上山賞雪，卻也爆出許多違規行為。太魯閣國家公園管理處今（1/3）日指出，元旦連假前兩天已查獲5起遊客在國家公園範圍內違規炊煮熱食，另有民眾擅自攀爬未開放的武嶺停車場後方山徑，均已依法開罰，呼籲遊客切勿心存僥倖。

太管處說明，元旦假期期間，合歡山區賞雪人潮明顯增加，其中以武嶺停車場內違規炊煮情形最為嚴重，累計接獲5起民眾檢舉。太管處與保安警察第七總隊第九大隊合歡小隊接獲通報後，立即派員前往現場查處，確認違規事實後，依「太魯閣國家公園區域內禁止事項」規定，各開出新台幣1500元罰鍰。

此外，部分遊客為前往合歡主峰賞雪，直接從武嶺停車場後方小路上山。太管處指出，該路徑已設置明確禁止進入告示，為保護高山植被並確保遊客安全，武嶺停車場上方屬禁止區域，登山民眾應從台14甲線旁的合歡主峰步道入口進出；若查獲擅自進入公告未開放區域，同樣將裁罰1500元。

太管處表示，因近年違規案件增加，已於去年9月5日修訂「太魯閣國家公園區域內禁止事項」，同步提高多項違規行為的罰鍰額度，包括違規停車、燃放煙火、鞭炮、烤肉及炊煮等行為。根據太管處與保七總隊第九大隊統計，去年度違規熱點仍集中在合歡山區，常見違規樣態包括非法闖入生態保護區、違規停車、燃放煙火與炊煮食物等破壞環境的行為。

保七總隊第九大隊也指出，去年颱風封園期間，仍有登山客強行入山，不僅違法，也嚴重耗費救難資源；在武嶺、昆陽等熱門景點，甚至出現遊客為追求社群關注而違法燃放煙火、攀爬山壁、任意搭帳炊煮，甚至攜帶發電機、打麻將、甩尾燒胎等影響公共安全與遊憩品質的行為，相關案件已透過科技執法與民眾檢舉，依法裁處最高新台幣3000元罰鍰，若涉及森林法、廢棄物清理法或公共危險，亦將移請相關機關處理。

太管處強調，高山生態環境極為脆弱，任何人為干擾都可能造成難以復原的傷害，115年度將針對合歡山區亂象與非法入園行為加強執法，落實不分時段取締，並呼籲遊客上山前先查詢交通管制與步道開放資訊，依法申請進入生態保護區，共同維護國家公園的自然環境與遊憩秩序。

