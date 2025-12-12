合歡山路段有局部結冰機率 民眾應隨時注意路況 (圖)
受大陸冷氣團南下及水氣影響，合歡山台14甲線高海拔路段有局部結冰機率，交通部公路局中區養護工程分局及南投縣警察局仁愛分局提醒民眾隨時注意路況，並配合管制措施。（仁愛分局提供）
中央社記者鄭維真傳真 114年12月12日
其他人也在看
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 14
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續
[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，他親自說明原因，國民黨團、民眾黨團通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。 賴清德今上午赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，並於會前受訪表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。 賴清德指出，他自從去年520上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。他說，去年跟今年，不管是地震、風災，或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。 他希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 11
賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先
總統賴清德今（11）日將邀集黨團立委，針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。總統出席台南國網雲端算力中心啟用會前受訪，先是說明這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案所造成的影響，賴清德說，在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨黨團，共同討論如何因應。總統也呼籲在野黨，以國家利益為最優先，共同合作。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
爆徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 她列時間軸曝內幕：會通靈嗎？
不滿花蓮縣府在明年度總預算中未明確編列災後重建經費，光復災民昨（11）日一早動員超過500人北上花蓮市區，到縣議會與縣政府前陳情抗議，提出5大訴求，要求縣府負起重建責任。不過，縣長徐榛蔚持續神隱，僅副縣長顏新章出面。花蓮縣議員楊華美爆料，有縣府員工透露，就怕光復災民闖入，縣府竟「將所有對外通道鎖住」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
賴總統赴國會報告兆元國防預算 立院今逕付二讀
[Newtalk新聞] 就總統賴清德拋出高達1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，由國防部提出後，日前已由行政院通過，並送立法院審議。立法院在野黨團則要求總統親自到國會進行國情報告，並接受質詢。立法院會今（12日）召開期間，討論「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，並由立法院長韓國瑜宣布逕赴二讀，後續將交由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。 國民黨團書記長羅智強發言表示，賴清德要做到公信，國民黨團在立法院已經提出，賴清德提出1.25兆元的國防特別預算，以及原先就創新高的明年9500億元國防預算，合計達2.2兆元，賴清德應該告訴國人，這對其它財政造成的排擠效應是什麼？講到軍人加薪、公教保障，政府都在喊窮，奇怪，講到2.2兆元的國防預算，民進黨就變有錢了？那就來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？ 羅智強再提到，還有過去編列的軍購預算，請問交貨狀況如何？難道賴清德沒有義務跟大家說明嗎？66架F16V戰機一架都沒有交貨，所以拜託賴總統來立法院報告並受質詢。 民眾黨團總召黃國昌提到，2023年12月30日，當時作為總統候選人的賴清德在電視辯論會對全體國人說：「不管依照中華民新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 3
獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！
論壇中心/綜合報導不滿花蓮縣明年總預算增加，卻沒編列災後重建經費，今(11日)光復鄉災民包多輛遊覽車北上，從縣議會走到縣府表達抗議，但縣長徐榛蔚依舊神隱，只派副縣長顏新章出面。對此，花蓮縣議員楊華美質疑，徐榛蔚壓根不想管，今天人居然跑到南區，根本不在縣府，甚至有縣府員工透露「縣府把對外所有通道都鎖住」，就是害怕抗議的光復災民闖入。楊華美在《台灣向前行》節目中指出，花蓮縣議會過去已經「三度發函」給縣府，請它將總預算中補充光復鄉洪災相關的經費，但縣府卻完全「不理不睬」，不把光復鄉親放在眼裡。楊華美接續指出，現在縣府派的議員批評議會為了幫助光復鄉「不省經費」，反而影響其他12個鄉鎮的建設。對此，楊華美不禁感嘆，若今日不好好處理光復後續救災事宜，未來不幸有同樣災難發生，「縣府還是會有一樣的作為」。楊華美進一步認為，縣府現在的做法就是推給中央，說中央編300億，已編完270億了剩30億可以用在光復，「縣府為什麼還要編」？楊華美直言，議會早在10月就要求修訂預算，而中央編的重建經費是在12月才三讀通過，縣府卻在這之前就把「中央會有錢」當藉口，「是會通靈嗎」？楊華美質疑，光復鄉難道不是花蓮縣的一個鄉嗎？難道縣府能「敷衍塞責給中央」置身事外嗎？原文出處：獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝１內幕：推給中央！ 更多民視新聞報導助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
AIT願向立法院說明國防預算 黃國昌：我們還沒有僭越到這地步
總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但二度在立法院遭到國民黨、民眾黨聯手封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言也罕見表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日稱，立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
遭爆「挪用進修經費」 環管署長：政風查無不法.廠商自付
台北市 / 綜合報導 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流時，環境管理署長顏旭明正在歐洲考察，今(10)日民眾黨立委黃國昌在質詢時，質疑考察經費來源有問題，他指出環管署挪用派員出國進修的經費，讓署長帶廠商一起出國，而且其中一間廠商還在署長任內得標高達2900多萬元。面對指控，顏旭明澄清，經費都是經過審核的，政風單位也查無不法，廠商一起出國是因有資料需要蒐集，他們的出國經費都是自己負擔。行政院政委季連成，馬太鞍溪堰塞湖溢流期間擔任總協調官，在他身旁的是環管署署長顏旭明，也長時間駐守花蓮光復，但其實他在抵達花蓮之前，還去了這，在工廠仔細視察，顏旭明9月赴歐考察的狀況，行程從20日開始，沒想到23日台灣就發生馬太鞍溪溢流事故，如今這場考察遭民眾黨立委黃國昌質疑，審計部審計長陳瑞敏VS.立委(眾)黃國昌說：「假的派員出國計畫編預算，沒有派公務員出國啊，錢拿來(做)什麼，挪用。」。黃國昌指出環管署造假，顏旭明9月赴歐考察，出訪人員除了環管署人員外，還有兩間廠商，進一步調查發現，這筆考察經費是來自派員出國計畫預算，他認為環管署不僅沒有派員出國進修，還挪用經費，成為署長帶廠商出國的費用，不僅如此其中一間隨行廠商，還在顏旭明任內得標高達2942萬元。其實針對這次考察，國民黨在10月初就曾開記者會批評，面對在野黨連環指控，顏旭明親上火線，環境管理署署長顏旭明說：「經費使用都會經過，我們會計審計單位的審核嘛，這件事情也有請政風來調查並查無不法，必要時(廠商)陪同我們一起出國，這陪同的經費是他們自己出。」他也澄清不只廠商自行負擔經費，原本考察時間安排到9月27日，但在溢流發生後就緊急安排回國，26日凌晨抵台下午就到光復勘災，顏旭明一一回應在野質疑，就是要證明自身清白，審計長陳瑞敏也承諾會徹查此案，釐清真相。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 75
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 17
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 15
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 18
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
危！紅雀火球男強烈意願參賽！韓國投手戰力有望大升級
體育中心／綜合報導根據韓媒《SBS》報導，紅雀火球牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）有強烈意願披上韓國隊戰袍參戰經典賽。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 18