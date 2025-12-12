合歡山路段有局部結冰機率 13日起不排除機動交管

（中央社記者鄭維真南投12日電）受大陸冷氣團南下及水氣影響，合歡山台14甲線高海拔路段有局部結冰機率，翠峰至大禹嶺路段於13日至15日不排除機動交通管制，請用路人注意路況並隨車攜帶雪鏈。

交通部公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，依據最新氣象情資，台14甲線高海拔路段受大陸冷氣團南下及水氣影響，有相當結冰機率及路面或路肩積冰不易消融情形。

中區分局表示，為維護用路安全，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，於13日至15日期間將視天氣狀況，不排除機動實施限掛雪鏈通行、預警性封路等交通管制措施，用路人應提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。

中區分局提醒，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整，另依115年合歡山雪季公告事項，下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車與超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車，禁止進入管制路段，呼籲民眾關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案。（編輯：黃名璽）1141212