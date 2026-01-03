合歡山路面入夜恐結冰 台14甲翠峰至大禹嶺封閉

合歡山今天上午9時氣溫攝氏零下5.5度，中午12時升至零下1度，路邊仍有殘冰。交通部公路局表示，台14甲線3000公尺以上高海拔路面夜間有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段下午5時至明天（4日）上午7時預警封閉，車輛只出不進，明天上午視天氣及路況，決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請隨車攜帶雪鏈因應。

合歡山路面可能結冰 台14甲夜間封閉 合歡山路邊3日仍有殘冰，交通部公路局3日表示，台 14甲線高海拔路面夜間有結冰機率，18公里處翠峰至 41.5公里處大禹嶺路段，3日下午5時至4日上午7時預 警封閉。 （公路局中區養護工程分局提供） 中央社記者蕭博陽傳真 115年1月3日

合歡山昨天降雪，台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，以及台8線107至110公里處，2日實施夜間預警封閉。今天清晨檢視路況正常，解除管制恢復通行；雖然合歡山今天天氣放晴、未見降雪，但路邊、山坡有少量殘冰，適逢假日仍有不少遊客上山賞景。

廣告 廣告

中區養護工程分局中午發布訊息表示，依氣象情資，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18至41.5公里處，下午5時至明天上午7時預警封閉，車輛只出不進，明天上午視天氣及路況，決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請隨車攜帶雪鏈因應。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應台14甲線夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關通行。