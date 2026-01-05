合歡山路面可能結冰 台14甲線高海拔路段夜間封閉

合歡山仍有前波降雪殘冰，加上強冷空氣南下，交通部公路局今天（5日）表示，台14甲線高海拔路段夜間有結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，下午5時至明晨7時預警封閉，車輛只出不進。

交通部公路局中區養護工程分局表示，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間有路面結冰機率，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，5日下午5時至6日上午7時預警封閉。（圖／交通部公路局提供）

中區養護工程分局下午發布訊息表示，依氣象情資，受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段夜間有路面結冰機率，為維護用路人安全，台14甲線18至41.5公里處，下午5時至明天上午7時預警封閉，車輛只出不進，明天上午視天氣及路況，決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請隨車攜帶雪鏈因應。

中區分局也表示，台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛易打滑，此路段將雙向封閉管制，禁止通行；另外，因應台14甲線夜間封閉，台8臨37線中橫便道增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關通行。

中區分局表示，欲行經台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區路況較難掌握，非必要勿前往，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；高山天氣嚴峻、變化迅速難預測，管制路段及方式視現況機動調整。