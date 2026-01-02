合歡山迎新年首場雪 台14甲線昆陽至武嶺需掛雪鏈

遊客開心拋雪球、拍照留念，南投縣仁愛鄉合歡山一帶，2日清晨3時開始降下瑞雪與冰霰，有賞雪民眾備妥防寒衣物，清晨4時就上山，看到銀白世界興奮不已，但也有人受不了嚴寒，直呼不敢再來。

賞雪遊客說道，「凌晨4點出發，然後排隊上山。」

也有賞雪遊客說：「覺得太冷了，不會再來第2次，太冷了。」

海拔3150公尺的松雪樓，建築前方廣場也是雪白一片，上午10時左右，溫度只有0.5°C，積雪厚度約1公分。

松雪樓經理張傑鈞表示，「合歡山地區自1月2號凌晨3點起，斷斷續續飄雪，目前山區濃霧視線不佳，除注意保暖之外，並注意行車安全。」

警方搬出告示牌與三角錐放置路中央，由於山區飄雪與濃霧，台14甲線翠峰至大禹嶺路段1日晚間已施預警性封閉，2日上午7時恢復通行，但昆陽到武嶺路段仍有結冰積雪，因此限制汽車必須加掛雪鏈。

南投縣仁愛分局翠峰所所長謝木渝表示，「下雪中，現在目前昆陽跟松雪樓這一段路面還有積雪、路滑情事，所以這一段汽車是有限掛雪鏈的管制，機車是不能上來的。」

公路局強調，包括甲乙類大客車、超過3.5噸貨車與大型重機在內的機慢車，都禁止進入管制路段，山區路況難以掌握，建議民眾非必要不要前往。